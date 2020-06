La fuerte discusión de Oriana y Fani tras llamar cornudo a Christofer: "Callo, que eres un callo"

Oriana le recuerda a Christofer sus cuernos y se lía en 'La casa fuerte'

Christofer separa a Oriana y Fani en su gran bronca

Iván se ve salpicado por el conflicto entre Oriana y Fani

Oriana Marzoli y Fani Carbajo han llevado su guerra al siguiente nivel. Las concursantes han protagonizado en 'La casa fuerte' la primera gran bronca del reality.

Todo comenzaba tras una provocación de Oriana. En una pizarra con imágenes de distintos animales (los concursantes tenían que imitarlos, lo cual nos dejó divertidas imágenes a la par que impactantes como con la imitación de Maite Galdeano haciendo de gacela) Oriana escribía el nombre de Christofer debajo de la foto del toro.

Al verlo Fani fue como un torbellino a plantarle cara. Fuera de sí e insultándola, algunos compañeros intentaron frenarla pero no lo consiguieron. "Ella lo hace por joder a mi novio y con mi novio no. Con él no se mete nadie", decía Fani muy alterada.

Cuando Fani encontró a Oriana se puso delante de ella en cuatro zancadas. La concursante le reprochó lo que había hecho pero no de manera diplomática. "¡Tú, sinvergüenza! ¿Vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo? Porque no estoy en la calle... ¿Quieres dejar a mi novio en paz? ¡Que pasamos de ti!", le espetó.

Por su parte Oriana optaba por un tono más suave pero contraatacaba metiéndose con Fani. "Límpiate aquí que tienes como sarro", le respondía.

Christofer decidía llevarse a Fani aparte pero Oriana continuó con sus ataques. "Qué poligonera agresiva. Qué mona con el sarro en la boca", decía mientras les seguía.

Fani no se quedó callada. "Di la verdad, de por qué te compras esos bolsitos", dejaba caer. Le afeó también su provocación a Christofer: "Tu argumento deja ver lo buena persona y mujer que eres. Eres nada, no tienes valores", argumentaba. "¿La que es infiel es la que tiene valores?", reía forzosamente Oriana.

La discusión no terminó ahí. Oriana se metió entonces con la edad de Fani, mientras que ella le preguntó que cuántas veces había pasado ella por quirófano: "No te acuerdas de las orejas que tenías".

En respuesta, Oriana mencionó el nombre más sensible para la pareja: "Tú sí que eres fea. Callo, que eres un callo. Eres un monstruíto andante y por eso estás con el otro feo. No pudiste resistirte porque no te veías en otra situación en la que Rubén te echase un polvo porque nunca te habías ligado a un pibón como él", decía.

Al final Christofer logró llevarse a Fani del lugar y puso fin a una de las discusiones más fuertes que se han visto en un reality.

Los concursantes se posicionan: "A mí también me han puesto los cuernos pero no me pico"

Tras la monumental bronca, los concursantes no pudieron evitar comentar lo ocurrido. La que más aconsejó a Fani y Christofer fue María Jesús. Les explicó que no deberían haber caído en la provocación de Oriana: "A mí también me han puesto los cuernos pero no me pico. No te enfades conmigo, ¿vale? Eres torpe como la madre que te parió. Torpísima. No te puedes rebajar a eso", le dijo a Fani.

Sin embargo la opinión de Maite Galdeano hizo enfadar de nuevo a Fani. La concursante opina que ella tiene que aceptar que "ha entrado por lo que ha entrado". Fani no quiso escucharla más así que se levantó de la mesa y la dejó con la palabra en la boca.

La discusión de Fani y Oriana tras el directo: "Estás muerta en televisión"

El mal rollo entre Oriana y Fani venía de la primera gala. En cada desencuentro, Oriana le recuerda a Fani su infidelidad a Christofer en 'La isla de las tentaciones'.

En la segunda gala de 'La casa fuerte' hemos visto imágenes de lo que sucedió después del directo. Fani y Oriana siguieron discutiendo en la cocina. No faltaron los insultos, las burlas y las pullitas.

A la mañana siguiente, Iván se vio salpicado por la movida. Oriana se mosqueó con él por verle hablando con Fani en el desayuno. "¡A ver si ahora no me voy a poder llevar con ella!", se quejó Iván.

Iván, cansado del comportamiento de Oriana

Esta faceta de Oriana no termina de convencer a Iván, con el que tiene un acercamiento. Los concursantes se gustan pero Iván le confesó que no le gusta que no reconozca sus errores.