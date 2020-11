Isa se derrumba con la llamada de Dulce y el regalo de su hijo: "Al acordarme de él, entiendo más a mi madre"

Isa Pantoja se derrumba con el mensaje y regalo de su hijo

Isa Pantoja no pudo evitar llorar: "Necesitaba esto después de todo. Muchísimas gracias, no sabéis lo que significa esto ahora mismo para mi. Le echo mucho de menos, es una cosa que he estado pensando. Siento que hace años podía haber estado más tiempo con mi hijo y muchas veces me lo echo en cara. Y eso lleva a que entienda más a mi madre en estos momentos".