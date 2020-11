Tom confirma que invitó a Samira a subir a su casa: “Quería que vieras cómo es”

Sandra y Tom piden explicaciones a Samira: “Has sembrado la duda en la televisión”

Isa Pantoja se posiciona al lado de Samira: "Si pides explicaciones corres el riesgo de que te las den"

La cara de Tom lo ha dicho todo cuando ha visto que entraba en la carpa de circo de ‘La Casa Fuerte 2’, su amiga Samira. De rojo y pisando fuerte, Samira no estaba dispuesta a que nadie la juzgara y ha dejado claro que ella venía con fuerza y muy guapa: “Vengo de rojo que es bueno para la envidia y esas cosas, hay que venir bien preparada”, aseguraba.

Samira todavía no se había puesto ni cómoda en los sofás, cuando Tom y Sandra han comenzado a pedirle explicaciones. Unas explicaciones que ella no tenía ningún reparo en dar porque estaba muy segura de su verdad. “Me puedes explicar un poco la movida… Empezamos a vernos de buen rollo, luego vas a los programas…”, le ha reclamado Tom y antes de que ella le dejara sin argumentos con un “¿Has visto que yo haya confirmado algo?”.

“El problema es que has insinuado algo, has jugado a la duda…”, le reprochaba una Sandra muy enfadada con ella por su aparición televisiva. La cosa ha empezado tranquila, pero poco a poco la conversación se ha ido calentando con reproches tipo “La gente me decía que no me fiara de ti”, y Samira no ha tenido más remedio que empezar a soltar información: “¿No me dijiste que subiera a tu casa la primera noche?”.

Pregunta ante la que Tom no ha dudado en afirmar que no mentía: "Claro, quería enseñarte mi casa”. Asombrada por la desfachated del francés y cansada de las mentiras, Samira ha soltado la primera bomba. Parece que la primera noche ella no quiso subir a ver la casa de Tom, pero que la segunda no necesito subir porque tuvieron un affaire en la puerta de la misma: “La segunda noche que te dejé en la puerta de tu casa, tú y yo nos enrollamos”.

Samira: “Tom quería que viera los muebles y el parquet de su casa”

Sandra no podía creer que Samira le estuviera diciendo en la cara que se había enrollado con su novio y ella le ha aclarado que Tom no le dijo que tuviera novia, fuera por contrato de confidencialidad o por lo que fuera. Él ha intentado negarlo rotundamente, pero Samira no tenía ningún motivo para mentir porque no ganaba ni perdía nada diciendo algo así: “Si me quieres creer o no, a mí me chupa un pie… Yo no gano nada por decir que me he enrollado con él. Me enrollé contigo en la paralela de Doctor Esquerdo”.

Ya en directo, Jorge Javier Vázquez ha querido saber por qué no fueron a mayores y su relación se quedó en un rollete en el coche. Algo ante lo que Tom no ha querido pronunciarse y Samira ha dejado claro que no fue a más es porque “no surgió”. Tom seguía insistiendo en que entre ellos no pasó nada y ella no quería dejarle mal, y ha asegurado que el francés “no besa mal”.

Tom, sobre Samira: “He sido su pasaporte para entrar”

La llegada de Samira acabó con el buen rollo que Tom y Sandra tenían en la fiesta de bienvenida de ‘La Casa Fuerte 2’, pero se convirtió en el comentario estrella de la fiesta. Todo el mundo quería saber más sobre el asunto.

Tom daba su versión de los hechos a los chicos “He sido su pasaporte para entrar”. Al mismo tiempo que Samira encontraba consuelo en Cristini “Si me dice que tiene novia yo no me enrollo con él porque yo soy un menú entero, no soy el segundo plato de nadie… Me ha mentido, me dijo que no tenía novia… Yo lo niego en televisión porque él tiene novia y yo no voy a quedar de rompe parejas, yo no me voy a meter en una pareja porque mi carácter no es así” y el resto intentaba conocer todos los detalles del culebrón.

El conflicto de Samira y Tom despierta simpatías y críticas: “En el minuto cero has ido a por él”

Tras enfrentarse a la verdad de Samira, Sandra se derrumbó por completo y se metió en la cama a llorar y llorar. “Esto es un infierno, me quiero ir a mi casa”, aseguraba una joven destrozada mientras que su novio le negaba que le hubiera sido infiel “Con otra chica a lo mejor, pero con ella, que tengo un poco de clase… He sido infiel una vez con Melyssa y nunca lo voy a volver a ser… Lo tienes claro”.

Minutos más tarde, Samira le pedía a Mari Cielo que no mintiera al resto de compañeros porque ella no había llegado diciéndole a Tom y Sandra que se había enrollado con el francés directamente y que ella simplemente reaccionó cuando le pidieron explicaciones. Mari Cielo, indignada con la empresaria, le reprochara que se hubiera comportado de esa manera daba igual que fuera en el minuto uno o en el tres o cuatro.

Momento en el que Tom aprovechaba para volver a cargar contra Samira “Eres una mala persona y tienes envidia porque tú estás sola y yo estoy bien con mi novia… No tienes amigos ni amigas porque eres muy mala persona”. ‘La Casa fuerte’ ha comenzado con mucha intensidad y todos sus habitantes parecen tener claro si van con Tom o con Samira, porque Isa Pantoja no podía permitir ese ataque injustificado y sacaba la cara por la extronista: “Si pides explicaciones te arriesgas a que te digan la verdad a la cara”.