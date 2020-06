Samira carga contra Oriana tras su discusión con Fani: "Se mete con el físico y es fea a rabiar"

Fani y Oriana no se soportan . La 'Mujeres y Hombres' escribió Christofer debajo de la fotografía de un toro, provocando que la exsuperviviente montara en cólera . Samira Salomé ha utilizado sus redes sociales para dar su opinión sobre el conflicto y cargar contra la ex de Tony spina.

"He estado viendo unos vídeos que me han saltado en Instagram… Me parece vergonzoso que una tiparraca como 'Chorriana', Cristina Gónzalez Palacios, que además miente hasta en su apellido, descalifique siempre a Fani por su físico porque no tiene otra cosa que hacer", comienza diciendo.

"La Chorriana que no había salido ni de la Unión Europea, no sabía decir ni Nice to meet you, que se acaba de sacar el carnet de coche, que lleva kilos y kilos de maquillaje, que mide 1,60... Se cree Barbie y no llega ni a Pinypon ni a Polly pocket. No quiero descalificar a nadie por su altura, solo a ese ser que se mete con las mujeres por su edad o por algo de su físico".