Los planes de María Jesús Ruiz con su novio tras descubrir gracias a Ferre que tendría una nueva amante: "No sé los tiempos"

María Jesús Ruiz está muy enamorada y no atiende a razones. A pesar de que recientemente ha salido a la luz una posible amante de su novio, Curro , ella ha optado por no tomar aún ninguna decisión .

"No quiero dramas", decía María Jesús negándose a escuchar. Por su parte Juani, su madre, no comprende cómo no ha terminado ya con la relación. Se siente, además, muy disgustada por ello.