Las cuentas pendientes entre Samira, Tom y Sandra Pica antes de entrar en 'La casa fuerte'

Aunque en un principio lo negaba, la extronista asegura que se ha liado con el marroquí mientras éste estaba con Sandra

Samira Jalil ha cumplido uno de sus sueños. La extronista se abre campo en el mundo de los realitys convirtiéndose en la decimotercera concursante oficial de 'La casa fuerte'. Sin embargo, las cosas no serán tan fáciles como la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cree. En la casa más blindada de España, Samira tendrá que convivir con Tom y Samira, con quien arrastra una larga lista de cuentas pendientes.

Amor Romeira suelta la bomba

Todo comenzó cuando Amor Romeira desveló que Tom Brusse podía haber sido infiel a Sandra Pica con una famosa. En 'Sábado Deluxe', la canaria aseguró que se trataba de Samira y contó que ésta iba por ahí diciendo que se había liado con el marroquí.

Samira lo niega

Lejos de admitir esta noticia, Samira negó esta información y hablo de la relación que mantenía con Tom. "Que unas personas se lleven bien y salgan a cenar... por eso no tiene que pasar algo entre ellas. Yo no me he liado con él, es mi amigo, nos llevamos muy bien y hemos coincidido varias veces. Que venga la persona a la que yo le he dicho que he tenido algo con él, porque no hemos tenido nada. "El sábado estuve con él, pero luego llegó Sandra y me la presentó. Dio la casualidad de que coincidimos en el mismo restaurante, pero ya está",

Amor cuenta toda la verdad sobre Samira y Tom

Tras escuchar estas declaraciones, el huracán de Fuerteventura no se lo piensa dos veces y saca a la luz toda la verdad. Asegura que es Samira la que va difundiendo el rumor de que ha tenido algo con el empresario y no duda en arremeter contra ella: "Es una garrapata, fue ella quien escribió un mensaje a Tom preguntándole si estaba soltero, deja de arrastrarte por él que está muy bien con Sandra. Deja de pensar en los hombres como calidad de vida, las mujeres solteras también estamos bien".

"A lo mejor tiene razón Oriana y hay que empezar a llamarte Tarzán porque te cuelgas de cualquier cosa. Vas de que sabes todo y no sabes nada. Sandra le ha dado un ultimátum de que deje la relación contigo porque sino van a tener problemas. A lo mejor en la tercera temporada tienes suerte que salen otros personajes", añadía la televisiva.

La versión de Tom

Tom, se comunicaba a través de Iván González y le contaba al extronista cómo era su verdadera relación con Jalil: "He hablado con Tom y me ha dicho que de momento no puede venir al plató de 'Mujeres y Hombres', pero me ha contado toda la verdad en primicia y me comenta que está muy desilusionado con Samira. Él pensaba que tenía un apoyo con ella en Madrid y se siente engañado porque Samira no es su amiga. Él nunca ha tenido nada con Samira y está cansado de que juegue a la ambigüedad con esto porque le está perjudicando mucho en su relación con Sandra".

Además, el empresario aseguraba que Amor no mentía cuando decía que Samira le había mandado un mensaje a él preguntándole si estaba soltero.

Samira cambia su versión

Tras confirmarse Samira como decimotercera concursante oficial de 'La casa fuerte', Samira cambiaba su versión y afirmaba que sí había tenido algo con Tom Brusse.

"Nosotros empezamos a ver el programa en familia y mi sobrina pequeña le escribió a él y a varios personajes más. Le puso que si estaba soltero y luego ese mensaje se borró. Resulta que quedo a comer con una amiga y conoce a Tom. Yo le dije que quería conocerlo porque me parecía un tío súper espontáneo y gracioso. Esa misma noche ella me lo presentó y nos caímos muy bien", empezaba contándole a Jesús Vázquez.

"Mi amiga se fue y él estuvo todo el rato en plan seductor. Entonces le llevé a casa y él me invitó a subir. Yo me hice la digna y le dije que no. Me fui a mi casa, al día siguiente seguimos hablando y quedamos a cenar con una amiga en común", añade.

Samira asegura que Tom le dijo que estaba soltero y esa misma noche volvieron a verse: "Le dejé en su casa y antes de irse nos enrollamos. Nos dimos un beso con lenguetazo, un buen beso. En ese momento le dije que se viniese a casa porque yo soy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie y él me dijo que tenía que hacer cosas".

La extronista asegura que le da pena Sandra y manda una seria advertencia a Tom: "Él envió mensajes míos a Iván y donde las dan las toman. Ahora, por jugar con fuego se va a quemar porque yo de tonta tengo lo mismo que de monja, que es cero".