Samanta, contra Fani: "¡Eres una mentirosa y una sanguijuela!"

Zami muestra las transferencias y las compras que le hacen a su hermana

La hermana de Samira explica la dura situación que se vive en Argentina

La hermana de Samira ha decidido grabar un contundente mensaje para responder a Fani Carbajo, después de que la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ dijera que Samira mintió en ‘El espejo del alma’ al decir que quería ganar el concurso para comprarle una casa a una hermana suya que vive en condiciones precarias en Argentina. Según Fani, toda la familia de la concursante tiene dinero y esto ha provocado la indignación de Samanta.

Samanta se indigna con el golpe bajo de Fani

“Estoy bastante molesta y bastante enfadada porque anoche la señorita Fani Carbajo puso un tweet bastante desacertado cuestionando la veracidad con la que mi hermana Samira había hecho una parte de su ‘Espejo del alma’. Durante el transcurso del reality, me he mantenido en la medida que he podido sin intentar ir al choque. Vosotros habéis visto que se han dicho muchas cosas pero esto que ha dicho Fani ya transciende el tema de Samira como concursante, ya se está metiendo con nuestra familia y por ahí sí que no voy a pasar”, ha empezado diciendo en un vídeo que ha colgado en su Instagram.

“Voy a intentar ser lo más educado posible, teniendo en cuenta que tu nivel intelectual es bastante mediocre y bajo. Porque, si no, no hay manera de entender que hayas puesto ese tweet, que luego borraste rápidamente cuando la gente empezó a insultarte, pero gracias a dios las tecnologías van fenomenal y quedaste capturada, bonita”, ha respondido haciéndose eco del mensaje que Fani borró pero que los usuarios de Twitter no pasaron por alto.

Aqui teneis una persona deleznable que no se merece el respeto DE NADIE. #LaCasaFuerte18 https://t.co/6tHpJlsoHs — Samira Jalil (@samira_salome) December 16, 2020

La precaria situación de la hermana de Samira

Por eso, Zami se ha manifestado muy indignada y ha aclarado cuál es la dura situación que su hermana y sus sobrinos viven en Argentina.

“Mira, no te mereces realmente pero lo voy a hacer más que nada porque me molesta mucho que nos tratéis de mentirosos, me molesta la mentira. Yo entiendo que tú puedas juzgar a Samira como jugadora dentro del reality pero no te voy a permitir bajo ningún concepto que faltes al respeto y a la veracidad de mis hermanos, que no solo es Samira”, se ha quejado.

“Nosotros es verdad que tenemos una hermana en Argentina y voy a mostrar los pantallazos de la situación de mi hermana en Argentina que, según la señorita Fani, no existe. Tengo muchos seguidores en Argentina y creo que los que vivís allí realmente entendéis la situación tremenda que está pasando el país. La situación económica es horrible, estamos a un paso de convertirnos en la segunda Venezuela. Creo que es algo muy delicado, es algo que excede a la economía de las familias, estamos hablando de una economía destrozada, para que tú pongas en tela de juicio si mi hermana ha dicho o no la verdad”.

Samanta ha querido zanjar de una vez por toda la polémica y ha mostrado las pruebas de cómo ayudan realmente a su hermana.

“Mira bonita ¿Ves esto? Son las compras que le hacemos en el supermercado, esto son meses. Os voy a contar cómo solemos hacer nosotros: ponemos dinero y le compramos en el supermercado a mi hermana Mayra, que es la forma que tenemos de poder ayudarle. Mi hermana tiene cinco hijos y su condición económica es muy dura, le ayudamos absolutamente todos los meses para que no les falte de comer”.

Además, Zami ha asegurado que si todavía no le han comprado la casa que Samira quiere pagar con el premio de ‘La casa fuerte 2’ es porque no han conseguido el suficiente dinero para hacerlo.

“En Argentina no es como aquí que tú puedes comprarle una casa por 20.000 o 30.000 euros en un pueblo alejado. En argentina, así sea una casa tremendamente humilde, necesitas mucho dinero para poder comprar una casa. Entonces si no lo hemos hecho de verdad es porque de momento, hasta el día de hoy, no hemos podido"

"Nosotros somos una familia de luchadores, trabajadora. Nos levantamos todos los días a currar y ayudamos a nuestra hermana todo lo que podemos y en nuestra mano está. No obstante, cuando comenzó el confinamiento, no se pudo seguir haciendo las compras por Internet, entonces lo que hacemos es enviarle dinero. Le hacemos envió de dinero y a aparte le enviamos otra cantidad a su cuenta bancaria. Tampoco es tan fácil como algunos se creen de ‘mando dinero y ya está’. En Argentina está todo muy controlado con el tema de las transferencias y es muy delicado”, ha explicado.

El ataque directo de Zami contra Fani

Por último, Zami se ha dirigido directamente a Estefanía y le ha advertido con contar cosas suyas si sigue atacando a la familia con este tema.

“Eres una sinvergüenza, una mentirosa, te lo digo bien clarito, y sobre todo eres una sanguijuela. Tu historia ya no vende, bonita, con el títere que llevas al lado, porque habéis agotado todos los recursos. No voy a entrar en tu vida amorosa que es un verdadero desastre. Pero yo me acuerdo muy bien de todo lo que cotilleaste con nosotras el día que estuvimos en Los Ángeles de San Rafael".

"Así que no me busques las cosquillas que yo también puedo decir muchas cosas de ti. No me importan los problemas que tú tengas con Samira, que cuando ella salga ya se encargará de arreglarlo contigo, pero con mi familia no te lo voy a permitir. Tú no vas a poner en tela de juicio cómo ayudamos nosotros a nuestra hermana. Así que cierra la boquita y ve por tu camino"