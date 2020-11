La gran trifulca de Asraf con Samira por un regalo de cumpleaños para Isa: "Me estás dejando mal a mí"

Asraf no solo discutió con Isa en los primeros días en 'La casa fuerte 2', sino también con Samira Salomé. En el día del cumpleaños de Isa Pantoja, la argentina le hizo una cesta con regalos para sorprenderla. Sin embargo, se topó con que Asraf no lo encajaba bien: "No me parece bien que le estés haciendo tantas cosas porque me estás dejando mal a mí", le soltó.