Sandra 'amenaza' con romper la relación con Tom si incumple su deseo: "Él sabrá qué le compensa más"

Sandra se muestra dubitativa cuando Jorge Javier le pregunta si confía en Tom

Sandra ha sido muy contundente: no quiere ver a Tom sentado en un 'Polideluxe' hablando de sus presuntas infidelidades. Para ella sería incluso motivo para romper la relación. "Saldrían cosas que a mí no me va a volver a ver. Porque saldrán cosas que a mí me van a doler. Van a salir cosas de la isla, de Samira, de Marta... Él sabrá qué le compensa más. Mucho dinero le tendrán que pagar. Pero si lo hace él sabrá", explicaba en 'La casa fuerte 2'.

Tom se enfadó con ella recriminándole que supuestamente había decidido confiar en él. "Dijiste que dejábamos el pasado detrás... Claro que lo voy a hacer porque si no lo hago lo van a hacer ellos", argumentaba mientras abandonaba la conversación para no seguir discutiendo.

Durante el directo de 'La casa fuerte 2', Jorge Javier Vázquez pudo hablar con ellos por separado sobre estos vaivenes en su relación. Sandra confesó al presentador que tiene miedo de que aparezcan más mujeres diciendo que Tom le ha sido desleal.

"Me martiriza. Voy a ser honesta pero soy una persona que le doy más vueltas a todo. Aunque me digas que está todo bien le voy a seguir dando vueltas", explicaba. "Está relación te está aportando mucho sufrimiento", señalaba Jorge Javier. "A mí me aporta muchísimo. Me cuida, me quiere, muchas cosas. Pero empezar una relación mediática es muy complicado y más con gente metiendo cosas", le respondía ella.

Jorge Javier le hacía entonces la pregunta definitiva: "¿Confías al 100% en Tom?". Sandra dudó al responder pero finalmente dijo que confiaba en que a partir de ahora Tom le demuestre mucho más viendo cómo de mal lo ha pasado en la casa.

Tom: "Me duele y me afecta que Sandra no confíe en mí"