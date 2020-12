El secreto de Marta Peñate: “No descarto tener relaciones con alguien de mi mismo sexo”

Después, si ha contado algunas cosas que no sabíamos. A la pregunta de por quién de la casa se cambiaría por un día, la canaria ha contestado sin dudarlo: “Me cambiaría por Mahi porque ella es una persona que siempre está alegre, nunca tiene bajón o depresión . Me gustaría saber lo que es ser lineal durante todo un día, estar equilibrada”, ha dicho, añadiendo también que no se había maquillado para esta entrevista porque está “de bajona”.

A la pregunta de si ha tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, Marta ha contestado que no, pero ha dejado una puerta abierta a esa posibilidad: “Hasta ahora sólo me he dado los típicos besos tontos, pero no descarto tener relaciones con alguien de mi mismo sexo”, ha asegurado, por lo que Albert ¡no sería la única persona que le pueda gustar de la casa!