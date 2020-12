María Jesús Ruiz da un paso atrás con su información sobre Isa P., Efrén y Kiko Jiménez: “Entré al baño, vi a gente que no esperaba y se me cortó el pipí”

María Jesús Ruiz asegura que, una noche de fiesta en una discoteca, vio algo que no esperaba ni por asomo y es que, según la exconcursante de ‘La casa fuerte’, se encontró a Isa Pantoja, Efrén Reyero y Kiko Jiménez “enrollándose”.

Y, ante la vorágine mediática que se ha generado desde entonces, María Jesús ha dado un paso atrás en su información durante la última gala del reality: “Entré al baño y de repente se me cortó el pipí porque vi a gente que no esperaba encontrarme”. Así que salió, la modelo se fue a bailar y, pasado el tiempo, regresó: “A la media hora volví a entrar y no había nadie”.