Tony Spina responde a las preguntas de sus seguidores: de la relación con Mayka a su pasado con Oriana

Tony responde: ¿Iría a 'La isla de las tentaciones con su novia Mayka?

El italiano critica a Asraf y opina que empezó con Isa P. "por interés"

Tony Spina recuerda su paso con Oriana Marzoli por realities chilenos

Tony Spina ha respondido a las preguntas que los seguidores de ‘La casa fuerte 2’ han dejado para él en redes sociales. El italiano ha hecho un balance del trato con sus compañeros y ha dedicado bonitas palabras para su novia Mayka. Además, Spina se ha acordado de su pasado con Oriana y ha contestado a si le gustaría o no compartir otro reality con ella de compañera.

Tony Spina critica a Tom y a Asraf

Los espectadores del programa han querido saber la opinión que Tony tiene sobre Asraf, con quien tiene una enemistad desde su paso por 'GH VIP'. “¿Quién es más falso él o Tom?”. El concursante ha respondido que ambos parecen cortados por el mismo patrón y que no sabría decantarse por uno: “Los dos son iguales y por eso van juntos. Van de la mano por igual”.

Otro usuario de Twitter ha preguntado si en un futuro cree que se podrá llevar “bien” con el novio de Isa Pantoja y él ha respondido que no: “Tampoco me interesa llevarme bien con él. Es una persona que en su día me falló (…) y yo me tomo las cosas muy a pecho. Yo soy más de corazón y él es más de cabeza. No creo que me pueda llevar bien con él porque somos muy diferentes”.

Además, el italiano ha opinado que Asraf empezó la relación con Isa por conveniencia: “A día de hoy puede estar enamorado porque el roce hace el cariño y ya llevan casi dos años, pero sí creo que empezó con ella por interés”.

Tony habla de sus compañeros de ‘LCF2’

Spina también ha reconocido que Mahi y Rafa son sus “mayores rivales” a la hora de poder ganar el reality y ha confirmado que está muy contento de formar pareja con Aurah: “Me llevo muy bien con ella desde antes y para mí fue una alegría verla porque ya había un vínculo”, ha explicado.

Por otro lado, los espectadores le han pedido que se posicione entre Marta, Samira o Sandra y él lo ha tenido claro: “¿Quién te cae mejor?”, le han preguntado. “Me cae mejor Marta porque ya la conozco de fuera y tenemos una buena relación. Con Samira entré teniendo rencillas pero lo arreglé y a día de hoy me llevo genial con ella. Sandra me parece buena niña pero no se relación mucho con el resto de la casa”, ha respondido.

“¿Crees que Marta y Albert harían buena pareja?”, ha sido otra de las preguntas que Tony ha contestado y con las que no ha podido evitar reírse: “No, no harían buena pareja. Por parte de Marta hay una atracción pero no pegan ni con cola. Albert es mucho más tranquilo y Marta es muy alocada. Yo creo que Albert la mandaría a paseo a los dos días”, ha bromeado.

El mensaje de Tony a Mayka de ‘LIDLT’

La audiencia también ha conseguido sacarle unas palabras sobre su novia Mayka, preguntándole si le gustaría haber formado pareja con ella dentro de ‘La casa fuerte 2’. “Claro que me hubiera encantado que mi niña entrara conmigo al concurso. Aquí entrar con una pareja sentimental es un apoyo brutal. Obviamente me hubiera encantado que estuviera a mi lado”, ha afirmado.

Eso sí, Tony ha confesado, entre risas, que no le gustaría participar con Mayka en ‘La isla de las tentaciones’: “No iría ni con Mayka ni con nadie. Tienes que tener un par de narices muy gordas para ir ahí en pareja. Yo he estado en un reality parecido y es muy complicado”.

Además, el concursante ha podido aclarar la polémica ducha que se dio con Cristini y Rebeca completamente desnudas, que tanto molestó a Mayka. “Eso sí que fue un asalto (…) Al principio me hizo un poco de gracia pero cuando se quitaron el bañador flipé en colores y no sabía dónde meterme. Fue complicado”, ha aclarado para tranquilidad de su chica.

Las preguntas sobre Oriana Marzoli

Por último, los seguidores del programa no ha perdido la oportunidad de preguntarle a Tony por su expareja Oriana Marzoli y por el recuerdo que guarda de su experiencia en realities chilenos. “¿Ha sido la mejor compañera de competencias que has tenido ?”, han querido saber. “Sí, ha sido la mejor. Ella compite muy bien y ganábamos casi todas las competencias. Pero con Aurah me siento súper cómodo”, ha respondido.