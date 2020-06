Sofía, sobre Oriana: "Jugar así con los sueños de otra persona es de no tener buen corazón"

"He visto muchísimas faltas de respeto, no tengo miedo por mi madre, porque tiene un par de narices, y le da a Iván de su propia medicina. Lo que sí que me llama la atención, es la actitud de mi hermano, esa falta de echarle un par de narices, de pararle los pies a Iván", ha comentado Sofía Suescún en plató. "No sé si es que le está respetando en este caso a Iván porque lo considera amigo pero una madre está ante todo. Me está decepcionando muchísimo. Un puñetazo en la mesa y decir: 'eres mi colega pero las cosas claras, a mi madre la respetas'. He echado de menos eso".