Todo lo que no se vio de Fani descubriendo que su tía la acusó de haberse prostituido: "No pienso entrar en una guerra familiar"

En una pausa publicitaria, María Jesús y Cristina no pudieron resistir la tentación de ir a preguntarle a Fani qué estaba sucediendo. "Ha salido mi tía diciendo que yo con 25 años me he prostituido. La 'Pretty Woman' de Aravaca, me dicen. Estoy flipando", le comentó Fani a sus compañeras asegurando que piensa demandar a su tía.