Sofía explica el verdadero motivo de por qué Maite trata así a su hermano Cristian

No puede negarse que la relación entre Maite Galdeano y Cristian Suescun es un tanto peculiar. Madre e hijo tuvieron una bronca sin precedentes que provocó que el navarro incluso quisiera abandonar el reality ."Di por qué no había convivido antes contigo. Por más errores que cometías y yo te decía el camino, hacías lo contrario", le recordó Maite a su hijo.

'La elegida de Dios' le dedicó unas duras palabras y le aseguró que cunado el programa finalizase, él se iría a su piso y ella con Sofía. Por si fuera poco, Maite aseguró que no le desearía a nadie un novio como él. Tras ver las imágenes, Jorge Javier ha pedido a la navarra que sea más cariñosa con su hijo . "Te has olvidado de una cosa importante. Creo que ves a un chico con el que no te llevas mucha diferencia de edad y que eres una mujer moderna. Pero te has olvidado de algo importantísimo, de que eres su madre ".

En plató, el presentador le ha preguntado a Sofía Suescun sobre lo que estaba viendo. "Estoy viendo una realidad que yo sé que desde fuera puede ser complicada de entender pero a mí no me sorprende para nada", ha comenzado diciendo.

"El origen está en esa separación que mi madre y mi padre tienen. Desde ese momento mi madre y yo nos vamos a vivir a un piso de mujeres maltratadas y mi padre se queda con mi hermano por decisión de un juez. Desde entonces se crea un vínculo afectivo con mi madre que mi hermano no lo llega a tener jamás. Por eso no han convivido y no se han llegado a conocer. Peor mi madre le quiere a su manera y no se le puede exigir ciertos sentimientos que a lo mejor a ella no le salen, bastante sincera está siendo".