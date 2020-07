Oriana e Iván ganan el asalto y se quedan con los nueve mil euros y la habitación de Cristina y Ferre

La audiencia ha decidido que sean Iván y Oriana los ganadores del asalto. Jorge les ha dado la enhorabuena y le ha recordado a la venezolana que a partir de ahora tendrá que prepararse más sus 'outfit' ya que estará sentada en primera fila y se verá toda su ropa. "En la gala, en la habitación no te pongas nada que no hace falta, yo me estoy imaginando ya todo", le ha recordado Iván. "Madre mía, eres más antiguo que yo", se ha reído el presentador.