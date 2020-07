La regañina de Jorge Javier a Maite sobre su actitud con Cristian: "Te has olvidado de que eres su madre"

Maite tuvo una fuerte discusión con Cristian que motivó que su hijo quisiese abandonar

Maite Galdeano y Cristian Suescun están conviviendo por primera vez. Madre e hijo se están conociendo y con ello también han aparecido los roces.

Pero su última discusión ha sido especialmente dura. Maite le soltó a Cristian que no deseaba a ninguna mujer "lo que ella tenía en casa". Su discurso fue tal que Cristian se planteó abandonar 'La casa fuerte'.

Jorge echa la 'bronca' a Maite por su actitud con Cristian

A Jorge le impactaron mucho las palabras que Maite tuvo con su hijo Cristian. Al ver el vídeo juntos, la participante enseguida se justificó.

"Cuando entramos en calor él tiene su forma de ver las cosas y yo tengo la mía. Soy muy testaruda y lo tengo que reconocer. Y en eso que digo de que no se lo deseo para ninguna mujer es porque Cristian es muy cariñoso y pero no tiene muy claro lo del querer. Y yo soy una mujer que me gustaría que me quisieran así que eso no lo entiendo. Y en un momento de caletón pues bueno, pero que los dos pero nos queremos muchísimo", defendía Maite.

Jorge Javier decidía entonces intervenir para dar un consejo a Maite: "Te has olvidado de una cosa importante. Creo que ves a un chico con el que no te llevas mucha diferencia de edad y que eres una mujer moderna. Pero te has olvidado de algo importantísimo, de que eres su madre", le dijo el presentador.

Maite insistió en que ella quiere mucho a su hijo, pero Jorge le explicaba que debía mostrárselo más: "Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Tienes que ser más cariñosa con él. Es tu hijo. Tienes que ayudarle, protegerle, darle cariño... Estás continuamente pidiendo".

En ese momento, Maite decidía abrazar a Cristian y éste se venía abajo no pudiendo contener las lágrimas.

Jorge también le hacía ver a Maite el punto de vista de Cristian. "Eres una mujer especial, y para Cristian también tener una madre así, le haces pasar por tragos muy duros. Tienes que ser más comprensiva. Estás descargando en él una responsabilidad que tú deberías aceptar, que es que no eres una mujer fácil", añadió.

Maite: "A partir de ahora seré más cariñosa"

Las palabra de Jorge Javier tuvieron un gran calado en Maite. Pasado un rato, la participantes de 'La casa fuerte' reconocía haber sido "demasiado dura" y prometía ser más cariñosa con sus hijos.

"Soy megadura con la educación de mis hijos. Pero de ahora en adelante voy a intentar dar más cariño a Cristian porque siempre he intentado ayudarle pero sí que me falta expresarlo. Me he llevado un sofocón de llorar diciendo que me iba pero ya me han convencido. Es muy bonito eso de los abrazos y los besitos. Voy a tener que cambiar Jorge porque los quiero muchísimo. He sido una madre luchadora y es lo que hay. Gracias a ti seré más cariñosa", aseguraba.

Jorge Javier le ha transmitido en todo momento su opinión con cariño. Pero al final de la gala se mostraba aún más cercano a Maite diciéndole que confía en ella: "Tienes un gran corazón, solo tienes que ponerlo a una marcha más rápida", le dijo.