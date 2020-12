El nuevo salseo de Sonia Monroy sobre los famosos de Hollywood: “A Brad Pitt le huele mal el pelo”

En España no se comenta mucho pero, parece ser que en Los Ángeles suele decirse que el bellísimo actor de tantas y míticas películas “no se asea demasiado” y Sonia Monroy pudo comprobarlo en persona: “A Brad Pitt le huele mal el pelito”, le comentó a Marta y a Albert.

Los colaboradores del programa le han preguntado si le vio con Makoke y es que la noche de la que habla Sonia es justo la que Makoke asegura que tuvo un romance con Brad Pitt: "Fue esa misma noche, pero yo no le ví con Makoke, sino con Mar Saura", ha explicado. ¡Sonia Monroy es toda una fuente de información para la prensa del corazón!

La expulsada también dijo que ella había salido en un capítulo de ‘El Príncipe de Bel Air’. Bueno, no ella exactamente, sino un póster suyo (con ropa de gimnasio) que salía detrás de Will Smith. Sonia, que vive muy feliz en Hollywood, no pierde la esperanza de cumplir su sueño y convertirse en directora de cine. ¡Pues la agenda de actores ya la tiene!