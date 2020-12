Mayka comparte una romántica foto junto a Tony Spina tras su ducha desnudo con Cristini y Rebeca

La ducha de Tony con Cristini y Rebeca

La reacción de Mayka

“Estoy muy cabreada porque no me ha parecido bien. No puedo justificar sus actos y lo que ha hecho en la ducha me parece una falta de respeto hacia mí. Sé que están jugando y que es de tontería pero si yo hago eso con un chico se me tacha de todo. Me ha parecido fatal, ya no por ellas que son libres y pueden hacer lo que quieran, pero me parece una falta de respeto por él, Tony tenía que haberle quitado la mano a la otra (Rebeca). Me parece fatal y no lo justifico”.