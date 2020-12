Aurah empieza su estancia en ‘La casa fuerte 2’ con mal pie: “Acabo de entrar y ya no quiero estar aquí”

"Mañana no me levanto porque me puede dar una hipoglucemia y me voy a quedar tiesa"

A la nueva concursante no le gusta nada de la zona de los acampados: "No hay nada bonito"

Poco le duró a Aurah el entusiasmo por estar en ‘La casa fuerte 2’ y todo por una cuestión de leche. Literal. La concursante se enfadó porque los acampados no tenían leche sin lactosa: “¿Pero entonces no ceno? Es que tócate los coj**es, ¿en serio?”. Marta y Tony intentaron calmarla y la animaron a acudir a los residentes “de buen rollo” para que le dieran un poquito de la suya, pero la idea no acababa de convencerla.

Aurah, molesta, confesó que no le gusta nada de la zona de los acampados: “No hay nada bonito, la cocina es un cuadro, el baño es un cuadro y la cama está más dura que una piedra”. Tony, su compañero de concurso, intentó, de nuevo, animarla diciéndole que era su sensación se debía a que era la primera noche, pero ella estaba de no: “Pues ya no quiero estar, imagínate. Me parece todo una mier**”.

El tema de que no tuviera leche sin lactosa la había dejado totalmente hundida: “Mañana no me levanto porque me puede dar una hipoglucemia y me voy a quedar tiesa, porque no hay ni leche para comer”. Tony, con su infinita paciencia le propuso cenar un poco de pavo, pero a Aura tampoco le pareció bien: “No quiero pavo, tío, quiero un p*** vaso de leche”.