Pablo de 'La isla de las tentaciones' rompe su amistad con Tom tras descubrir su presunto tonteo con Mayka

Marta Peñate ha contado en ‘ La casa fuerte 2 ’ que Tom intentó ligar con ella y con Mayka a su salida de ‘ La isla de las tentaciones ’. La noticia no ha sentado nada bien a Pablo , exnovio de Mayka y amigo de Tom, quien ha utilizado sus redes sociales para cargar muy decepcionado contra el empresario.

El enfado de Pablo con Tom

El dj se ha manifestado en su cuenta de Instagram y, sin nombrarlo, ha lanzado un duro mensaje contra Tom: “Que mañana más divertida llevo, entre las que se retocan las fotos y se quitan panza y se ponen la cara más fina; y entre los que te enteras de que van de colegas y luego le tiran la caña a tu novia cuando tú no estás…”, ha empezado diciendo.

El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha confundido al llamar “novia” a Mayka pero rápidamente ha rectificado y ha condenado el comportamiento de Tom: “Bueno, novia no, exnovia, pero está feo que vayas de colega, que hayas vivido algo con tus compañeros y que nos vayamos enterando poco a poco de que vas tirando la caña; por lo que sea, porque eres un mujeriego, porque quieres televisión y te da igual la gente, o porque eres un falso y vas de colega y no eres colega de nadie”, ha criticado de manera tajante.

Pablo no ha querido ahondar en el tema ya que Tom está concursando en ‘La casa fuerte 2’, aunque ha asegurado que aclarará las cosas cuando salga del concurso : “No hablo de alguien que no se puede defender porque está dentro de un reality pero ya hablaré en su momento y diré lo que tenga que decir. Pero vamos, mira si hay tías en el mundo, mira si hay chicas en televisión… que tener que tirarle a las exparejas de tus compañeros que acaban de pasar un programa muy jodido y encima tu teniendo novia…. Intentando arreglarlo con una y dando bandazos entre una chica y otra. Tienes a dos chicas mareadas y encima le tiras la caña a la de tus compañeros que dices que son tus hermanos … ya hablare en su momento”, ha zanjado sobre el presunto roneo.

El presunto roneo de Tom con Mayka

La propia Mayka confirmó que Tom se le había insinuado durante la última gala de ‘LIDLT’ y dijo que la miraba con deseo. El concursante le propuso verse fuera del programa pero ella rechazó la oferta intuyendo cuáles eran sus verdaderas intenciones. "Yo notaba que me miraba. Me sorprendió porque no le conocía de nada y sabe que soy amiga de Melyssa”, decía la murciana.