Yasmina reacciona a la nueva amistad de Oriana y Fani y al ataque que juntas le lanzaron: "Me encontré con cosas por tener esa amiga en común"

Para sus compañeros esta paz era la prueba de su "falsedad". Por eso Fani dio aún más explicaciones: "Que yo Oriana y yo no es que seamos superamigas, ni hermanas ni nada. Oriana y yo nos conocemos por una amiga en común. Cuando salí de 'Supervivientes' me encontré con unas cosas por tener a esa amiga en común. Pero no quiere decir ni que ella me vaya a contar su vida ni yo la mía. Tenemos una relación cordial. Nada, lo hemos hablado y fin. Puede pasar que mañana discutamos", aseguraba.