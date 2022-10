Laura y Mario protagonizaron una tensa separación antes de poner a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'. La pareja lleva un solo año y medio juntos y reconoce que hay carencias en su relación. Desde la ceremonia de collares ya han empezado las broncas entre ellos, al ver a los solteros, Mario se puso muy nervioso y comenzó a desconfia de su chica. Ella por su parte le intentó tranquilizar pero no sirvió de nada.

El mal rollo fue tal que ni siquiera se quiso despedir de Laura, “busca las carencias, lo mal novio que soy, búscalo ahí y me lo cuentas en la hoguera final (…) Busca esas carencias, y si las encuentras, espero que nunca me vuelvas llorando, porque sabes que no voy a estar”, y con estas palabras la dejó llorando en la playa.