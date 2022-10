Descubrimos en un avance exclusivo los primeros segundos de la hoguera de Laura: “Creo que es un cerdo”

Mario no quiso despedirse de ella , algo que la dejó absolutamente descolocada: “Destrozada, más bien”, le explicaba a Sandra Barneda en la hoguera. Laura reconocía estar “muy nerviosa”: “Viendo las imágenes de las demás, intuyo que lo mío es bastante peor ”.

Finalmente, la pantalla se encendía y Laura veía por primera vez cómo se estaba comportando Mario con sus tentadoras: “Creo que es un cerdo”, decía. Claudia apoyaba a su compañera: “No te mereces esto”. Laura se recomponía y le daba la razón: “No se merece a alguien como yo. Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida”.