Tania Deniz reacciona a su actitud en la primera hoguera: "Me autoengañé"

Tania comentó que quería ver a Samuel echando el freno con su tentadora favorita, Elena, pues en el pasado no lo había hecho con otras chicas y ahora necesitaba alguna prueba para saber que había cambiado. "Voy a seguir igual con Hugo", anunció acto seguido la modelo, que ahora ha recordado su actitud en esa hoguera con un vídeo en TikTok en el que saca a relucir su sentido del humor.

"Yo auto engañándome hablando con la tablet en mi primera hoguera", ha escrito Tania junto al vídeo en el que ejemplifica qué actitud tomó antes de ver las primeras imágenes de Samuel. En ese clip, la tinerfeña imita a Belén Esteban, con una de sus frases más míticas, para confesar que intentó mostrarse fuerte y no sentirse intimidada por lo que iba a ver en la tablet: "Tú a mí no me acojonas, cariño, ¿vale? Venga, que pases buena noche, guapa".