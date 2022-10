Samuel no esperaba que su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 5' fuera así. El canario ha visto las imágenes de su novia, Tania, con Hugo Paz , el soltero 'VIP' de Villa Playa que parece haberse convertido en su favorito. Samuel acabó rompiendo a llorar ante el miedo de perderla: "Me pongo a pensar que pueda pasar más y llegue el punto en que se olvide de mí", confesó.

Las primeras imágenes que Sandra Barneda mostraba a Samuel era la llegada de Hugo Paz a la villa. Con ello, todos los chicos se enteraban de la identidad del soltero 'VIP' con el que convivirán sus novias. Aunque al principio Samuel no veía mucha complicidad entre Hugo y Tania, a pesar de que el soltero confesase su atracción por ella nada más verla. "Es verdad que a ella le gustan como Hugo, altos y morenos. Pero que me elija a mí. Eso es lo que quiero", apuntaba.

Las imágenes de Tania, además, venían con las impresiones de sus compañeras, que apuestan porque va a caer en la tentación. "Si lo vas a terminar haciendo, no pasa nada porque lo hagas hoy", le aconsejó en la fiesta Sara, por ejemplo. Samuel no sabía hacia dónde mirar ya. Inquieto, confesó su preocupación: "Me ha molestado que él le ha dicho que le apetecía darse un beso y ella no ha dicho que no", decía a la presentadora quebrándosele la voz.