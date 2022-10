Tania Medina da su versión del reencuentro con Rosario Matew: "Pasé de largo"

"Marta lo dijo y yo lo aclaro por aquí: Rosario tuvo la iniciativa de saludarme, pero yo pasé de largo, pasé por delante porque no me fijé, había mucha gente en la sala de maquillaje; pero al salir, crucé miradas con ella y ya la saludé", ha comentado Tania, que ha reiterado lo que ya contó en el debate, que no tienen ningún tipo de relación con la ex de Álvaro Boix: "Hay gente maravillosa con la que me llevo muy bien, como Zoe, pero hay otra con la que no he tenido la suerte de conectar, como es el caso de Rosario".