Tania se ha enfrentado a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 5'

A la canaria no le ha gustado nada el acercamiento entre su novio y Elena

Tania solo tiene ojos para Hugo Paz: confiesa que tendría sexo con él y acaban juntos en la cama

Tania se ha enfrentado a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 5'. La canaria ha visto por primera vez qué es lo que su novio Samuel está haciendo con las solteras en Villa Paraíso. Tras comprobar que entre Samuel y Elena hay química, Tania anunciaba que va a seguir dejándose llevar con Hugo Paz, el soltero 'VIP' que ha conseguido que tenga que refrenar su pasión para no caer en la tentación.

"¿Confías en Samuel?", le preguntó Sandra Barneda antes de empezar la hoguera. Tania aseguraba que no porque no había visto nada que le demostrase que podía hacerlo. "Me gustaría ver que se acuerda de mí y me respeta. Espero que se mantenga lo que me dijo en la despedida, que tiene claro que quiere estar conmigo y que quiere que salgamos juntos de aquí", decía visiblemente emocionada.

Pero lo que Tania encontró fue que Samuel pasa mucho tiempo en Villa Paraíso con Elena, su soltera favorita y a la que le ha confesado que le gusta físicamente. "Le veo muy a gusto con ella. Está todo el rato con ella y claro que me preocupa. Está muy suelto y se ve que se le fue la vergüenza. No sé está conteniendo y eso es lo que me da miedo. Él es muy cambiante", reaccionó Tania ante las imágenes.

Tania: "Pienso seguir con Hugo igual que hasta ahora"

A Tania las imágenes de Samuel con la soltera le han provocado un 'dejà vú' a los inicios de su relación. De ahí que se haya ido de la hoguera muy pensativa. "Ese bailecito ahi pegados, las tonterías... Lo que me molesta es que dice 'A mi novia le va a molestar' y no se va de ahi. Tengo miedo a que se le vaya la cabeza. Creo que Samu no sabe frenar y para eso estamos aquí: para ver si sabe", afirmaba.