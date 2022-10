Samuel se 'rompe' ante la conexión de Tania y Hugo: "No está pensando en mí"

"Hay imágenes de Tania para ti", le anunció Sandra Barneda. Una frase que siempre impacta a los participantes al anticipar que sus parejas están sobrepasando los límites. En las imágenes de Tania, Samuel vio que Hugo Paz y la canaria no cesan de darse caricias y besos y de dedicarse miraditas .

"¿Qué crees que tiene Hugo que no tienes tú?", le preguntó entonces la presentadora. "El acento andaluz. A ella le gusta mucho eso (...) Creo que no está pensando en mí. Se lo está pasando bien. La veo muy a gusto con él y no sé si llegará el punto de que se pueda frenar", reflexionó. Las imágenes que más le impactaron fue las del sensual masaje dado por Hugo a Tania.