El ardiente masaje de Hugo Paz a Tania: así ha sido su pasional momento

Desde que Hugo Paz entró en la villa como tentador VIP, Tania no puede disimular su atracción hacia él. A pesar de que asegura que está muy enamorada de Samuel, su relación con el gaditano avanza a pasos agigantados. "Soy sincera, obviamente me gustas. Quiero a mi pareja peor tú también me gustas. Algo que nunca me había pasado. Es complicado", le ha reconocida ella.