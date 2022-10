Las chicas decidieron que Sara y Manuel abandonasen el programa para que una nueva pareja pudiera entrar

Sara le dice por primera vez a Manuel que le ama, pero él no responde de la misma forma

Manuel y Sara deciden irse juntos de ‘La isla de las tentaciones’

Las chicas decidieron que la pareja que debía abandonar ‘La isla De las tentaciones’ para que entrasen Cristian y Ana debía ser la de Manu y Sara. Cuando Sandra Barneda les comunicó a los chicos que la hoguera había acabado para todos ellos menos para el de Alicante, él se quedó de lo más sorprendido y sin entender nada.

Cuando vio a Sara entrar en la hoguera, la saludó con un beso, pero también muy serio. “Me daría un poco de pena que haya tomado una decisión por estar agobiada, como querer abandonar”, dijo. Nada más lejos de la realidad: Sara le explicó lo que había ocurrido: “Las chicas han elegido que fuéramos nosotros [los que abandonaran el programa]. Sienten que a nuestra relación no le hace falta esto, yo no me he integrado como ellas y no he tenido una conexión con nadie”.

La hoguera final de Sara y Manuel

Tras esta explicación, dio comienzo la hoguera final de Sara y Manuel. Ella comenzó sincerándose y diciéndole que e había dolido que no dijera que la amaba, solo que la quería. “A día de hoy yo te quiero muchísimo y lo sabes. Pero no me sale decirte un te amo porque todavía estamos conociéndonos”, respondió él.

Cuando Sara reconoció que ella sí le amaba, Manuel también se sinceró: “Los sentimientos que ella tiene hacia mí son mucho más fuertes que los que tengo yo hacia ella”.

Las explicaciones de Manuel sobre su infidelidad

Manuel le contó a Jessica en Villa Paraíso que había sido infiel a su exnovia, con la que estuvo cuatro años, pero que Sara no lo sabía. A la joven le dolió mucho enterarse así y le pidió explicaciones. “El no decírtelo fue porque, cuando nosotros empezamos, yo ya tenía un pasado. Conforme avanzó la relación me dio más miedo decírtelo por si ahora era peor que antes y decidí callármelo. Yo estaba en otro momento en esa época de mi vida y cometí varios errores que a día de hoy no cometería”. Se excusó.

A pesar de todo, Sara decidió que quería seguir con Manu y los dos escogieron irse juntos de ‘La isla de las tentaciones’.

Manu no tiene imágenes

Antes de ver a Sara, Manu vivió su segunda hoguera con el resto de sus compañeros. Pero se quedó muy descolocado cuando Sandra Barneda le anunció que no había imágenes de su novia para él.

Las despedidas de Manu y Sara