Claudia responde por fin sobre si se enfada o no con su novio porque no hace nada: "Mi problema con Javi es que sin mí, él no sabe disfrutar"

Claudia ha contestado a varias preguntas sobre su novio en las redes de 'La Isla de las Tentaciones'

Claudia: "Lo único que quiero es que Javi, cuando no está conmigo sea feliz, disfrute, se relacione con chicas"

Claudia ha protagonizado un 'preguntas y respuestas' en las redes de 'La Isla de las Tentaciones' donde por fin ha aclarado toda la polémica en torno a su pareja, ha hablado de su padre, de su amistad con las chicas del programa, sobre cómo se ve dentro de un año y por qué decidió regalarle unos calzoncillos a su chico con su cara.

La primera pregunta ha sido directa sobre su familia y su novio, "¿a tu padre no le ha caído nunca muy bien Javi o es que en el debate se hace el duro?". "Mi padre siempre ha respetado mis opiniones, mis parejas, mis decisiones, pero es verdad que él tiene su propia opinión y además tiene muchísima personalidad y no se calla y se refleja en sus comentarios en el debate", ha explicado Claudia, "él ha vivido algo en casa que igual vosotros no lo podéis ver porque al final se ve lo que sale en televisión y lo que hemos vivido ahí, pero tenéis que entender que hubo muchas otras cosas".

¿Le cae bien Javi a su padre?

Otra de las preguntas claves ha sido esta: "No te entiendo chica, ¿te enfadas porque tu novio no haga nada?". La influencer por fin ha respondido a la polémica de las últimas semanas, "esa es la pregunta más repetida del mundo y tenía muchísimas ganas de contestarla", ha empezaco explicando, "yo no me enfado porque mi pareja no me ponga los cuernos. Cada uno va a la isla porque tiene un problema en su casa y el mío no es que Javi me sea infiel, el problema es que Javi, sin mí, no sabe disfrutar. Si no estoy yo, no se ríe, no se relaciona, no se lo pasa bien", ha asegurado.

"¿Te enfadas porque tu novio no haga nada?"