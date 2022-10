Claudia Martínez, harta de las bromas por haberse liado con varios tentadores en el pasado: "Ya cansa"

Cuando se emitió la entrada a Villa Playa como tentador VIP Hugo Paz, con el que tuvo un romance durante su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Claudia reaccionó con mucho humor al hecho de haberse besado con cuatro de los solteros . Así, hizo un vídeo en TikTok en el que bailaba una canción en la que se reiteraba que esos hombres son sus "amigos" y no exparejas, porque solo se besó con ellos pero no llegó a tener una relación sentimental.

"En mi vida me liaría con una persona que dice 'liemos' en vez de 'liamos', sorry", le contestó Claudia, que junto al vídeo en el que muestra este intercambio de mensajes asegura que está harta de que esta situación se repita tan a menudo: "De verdad que la broma ya cansa". Sus seguidores le han dado la razón y le han dicho que entienden perfectamente que esté así, pues no es la primera vez que la influencer se queja de que no cesan este tipo de bromas.