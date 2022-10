Manuel Úbeda, orgulloso de su intervención en 'El Debate de las Tentaciones': "Me empoderé en plató"

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 5' tuvieron que decidir quién de ellas abandonaba Villa Playa y escogieron a Sara García, que iba a ser la primera invitada de esta edición en acudir a 'El Debate de las Tentaciones' . No pudo ser así porque, como ella misma explicó, tenía que guardar reposo absoluto debido a su operación de aumento de pecho y le sustituyó su novio, Manuel Úbeda .

"Yo me encontraba como un flan, súper nervioso, pero sí que es cierto que cuando entré a plató me relajé y me empoderé", ha comentado Manuel Úbeda, que añadía: "La primera parte creo que la hice bastante bien y la segunda más normalita, pero también bien". Por último, le ha pedido a su creciente comunidad de seguidores de Instagram que le den su opinión sobre su intervención en el debate.