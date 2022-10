Manuel se enfrenta a todo y a todos: de las hogueras de confrontación con los colaboradores a su relación con Sara

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado la diferencia entre querer y amar, que tanto hizo hincapié Sara en sus últimos momentos en la isla: "Amar es algo que vas más allá, que no tiene una explicación, es superior a ti . "Necesitas a esa persona constantemente . A él no le ha surgido todavía con Sara, pero no niega que pueda pasarle y relata lo que le falta con ella: "Fue todo muy rápido, pero cuando pasaba el tiempo me di cuenta que invadía mi espacio personal , que era muy celosa. Me agobiaba y decidí entrar para ver".

Él cree que las tentadoras no han hecho bien su papel: "Tú entras con una relación, quieres a tu pareja, no estás muy receptivo. Tiene que ser esa persona la que haga acercamientos a ti". Algo que Sandra Barneda no ha entendido: "He grabado cuatro temporadas y nunca me había pasado que nadie no se supiera el nombre de varias, no habías hablado prácticamente con nadie".