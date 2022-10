La química entre Tania y Hugo Paz se dejó sentir desde el primer momento en que él pisó Villa Playa. El ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se fijó en la canaria en su primer encuentro y desde ese momento no se ha separado de ella. Al final, su tonteo, sus bailes y sus acercamientos culminaron con un apasionado beso en las hamacas de la piscina.

Durante la fiesta, la novia de Samuel se marchó un momento a su habitación y Hugo Paz fue detrás de ella. La abordó en el baño y le dijo: “Dame un beso, que nadie nos ve” . Luego volvieron con sus compañeros, asegurando que no había pasado nada entre ellos. “Hugo quería besarme, evidentemente me atrae, pero sé que a Samu le molestaría mucho”, dijo la canaria.

Tania volvió a besarse con Hugo y les contó lo ocurrido a sus compañeras . “Me besé con Hugo y me rompí. Llevo días pensando que con Samu va a salir mal. Lo de siempre, la tensión con la familia”. Además, no le gusta nada que su novio siempre intente “quedar bien” con la gente.

Respecto a Hugo, no sabe cómo va a seguir avanzando su relación: “Intento no pensar en el mañana, voy a hacer lo que sienta, no sé qué pasará, si habrá más besos, si no, si seguiré a más”. Además, contó que le da miedo “seguir avanzando y poder llegar a sentir algo”.