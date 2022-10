Después de verse cara a cara en la hoguera de confrontación, Mario y Laura tomaban la decisión de darse una nueva oportunidad. La pareja ha querido dejar atrás los errores y volver a luchar por un futuro en común. No obstante, y en vistas a demostrarse que pueden confiar el uno en el otro, han decidido continuar su aventura en ‘La isla de las tentaciones’.

Mario irrumpía en Villa Paraíso mientras todos estaban de fiesta. Nada más entrar por la puerta, todos corrían a abrazarle: “Me quedo, me quedo” , les decía. Después de las celebraciones, el novio de Laura les contaba lo que había pasado.

“Me ha dicho todo lo que sentía, me ha hecho llorar. Ha visto conmigo mis imágenes con Valeria … Hemos decidido poner un punto y aparte, sin rencores. Nos hemos despedido bien, estamos juntos” .

De la misma manera que Mario, Laura también llegaba a su villa en plena fiesta. Todo eran celebraciones, aunque Adri no se sumaba al abrazo colectivo. Sentados en el salón, la novia de Mario comenzaba a contarles lo que había ocurrido: “Me ha pedido perdón, me ha dicho que me quiere, se ha puesto a llorar”.