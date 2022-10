Mario y Laura ven juntos las imágenes de sus infidelidades con Valeria y Adri y ella dice que no es lo mismo: "Yo no me he liado, yo me he dado besos"

Mario le dice por primera vez a Laura qué siente por ella

Deciden darle otra oportunidad a su relación y seguir en ‘La isla de las tentaciones’ para demostrarse que están hechos para estar juntos

Laura pidió una hoguera de confrontación para ver a Mario y aclarar todas sus cuentas pendientes. Pero también para darle explicaciones de por qué había caído en la tentación con Adri y para intentar arreglar las cosas entre ellos.

El reencuentro no empezó bien. Cuando salió el tema de que Laura se había liado pocas semanas antes con Álvaro Boix y que Mario lo sabía, el madrileño estalló. Se fue de la hoguera tachando a su chica de mentirosa. Ante la estupefacción de Sandra Barneda, Laura le dio su versión: “Él me pidió que no lo contara porque no quería que la gente pensara que era un pelele y que me lo perdonaba todo”.

Mario vuelve a la hoguera

Mario recapacitó y volvió a la hoguera, aunque seguía de lo más enfadado. Pero todo cambió cuando Laura se puso delante de él, le miró a los ojos y le dijo, con la mano en el corazón: “He venido aquí a pedirte disculpas. A decirte que estoy dispuesta a muchas cosas por no perderte. Vengo aquí a estar bien contigo”.

Mario se calmó, dejó a un lado su orgullo y aseguró que se arrepentía de no haberse despedido de su novia antes de empezar esta prueba de amor. Le hubiera gustado decirla que iba a pensar mucho en ella y que la quería.

Estas palabras causaron mucha impresión en Laura, que no estaba acostumbrada a que su novio hablase de sus sentimientos: “Me dices eso y se me olvida hasta lo que veo”, respondió, en referencia a las imágenes.

Laura y Mario ven las imágenes de sus infidelidades

Laura pidió la hoguera de confrontación antes de ver las imágenes de Mario, por lo que era el momento de que las visionaran juntos. El madrileño estaba muy nervioso y también avergonzado de que su chica fuera testigo de sus besos con Valeria. Reconoció que por la soltera solo sentía “atracción sexual” y que se arrepintió nada más besarla.

Laura se enfadó mucho y afirmó que lo que ella había hecho con Adri no tenía nada que ver con la forma de besarse de Mario y Valeria: “Yo no me he liado, yo me he dado besos”.

La romántica reconciliación de Laura y Mario

“¿Sabes por qué pedí no ver las imágenes y verlas contigo? Porque sabía que teniéndote a ti delante, las iba a pasar por alto”. Estas palabras de Laura causaron una gran impresión en Mario, que acabó derrumbándose: “Quiero pedirte perdón, yo solo quería venir aquí a estar bien. Te aseguro que me arrepentí desde el primer momento en que lo hice”.

Laura y Mario se abrazaron, se besaron y lloraron juntos. También se dijeron todo lo que sentían, más sinceros que nunca. “Quizás ni me quieres tú bien ni te quiero yo bien. Pero no me imagino mi vida sin ti. No te quiero perder, Mario, no estoy dispuesta a perderte. Me da igual lo que me has hecho y quiero que te de igual lo que te he hecho yo. Te quiero (…)”.