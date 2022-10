La reacción de Sandra Barneda ante las explicaciones de Laura a Mario: "Yo no me he liado, me he dado besos"

Laura ha descubierto la infidelidad de Mario en 'La isla de las tentaciones'

Aunque ella también ha caído en la tentación con Adrián, asegura que "no es lo mismo"

La pareja ha terminado protagonizando una romántica reconciliación

Laura y Mario han protagonizado una polémica hoguera de confrontación. Ambos han caído en la tentación con Adrián y Valeria. Sin embargo, mientras que el participante lo había descubierto en su hoguera, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ignoraba que su novio le hubiese sido infiel.

"Eres un sinvergüenza", le aseguraba Laura a Mario. "¿Eso es lo mal que te fuiste después de no despedirte? No me han sorprendido las imágenes porque si la primera semana ya estabas así. ¿Cada vez que te gusta una chica haces eso? Porque yo eso no lo he visto fuera".

"Tú te has recreado en los juegos", le ha reprochado Mario. "¿Y eso tiene comparación con estar ahí liándote?", ha respondido ella muy enfadada. "¿Y tú no te has liado?", le ha preguntado él. "Yo no me he liado, me he dado besos", ha explicado Laura ante una sorprendida Sandra Barneda.

Mario pide perdón a Laura

Mario se ha derrumbado y ha terminado disculpándose con su novia: “Quiero pedirte perdón, yo solo quería venir aquí a estar bien. Te aseguro que me arrepentí desde el primer momento en que lo hice”, ha asegurado entre lágrimas. " “Quizás ni me quieres tú bien ni te quiero yo bien. Pero no me imagino mi vida sin ti. No te quiero perder, Mario, no estoy dispuesta a perderte. Me da igual lo que me has hecho y quiero que te de igual lo que te he hecho yo. Te quiero ", se ha sincerado ella.

