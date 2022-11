"No sé por qué está planteando esto. Habrá visto alguna imagen que no le cuadra porque no tiene sentido que diga que se quiera ir sola. Algo ha visto como para querer cambiar de rumbo, pero no veo que sienta nada por este chico. Creo que ha visto cosas que no le encajan de mí", reaccionó. Pero Mario ponía cara de circunstancias y luego le dio su opinión: que es más preocupante que Paola pueda haberse dado cuenta de que no está tan enamorada a que pueda sentir atracción por Vladi.