Cristian no se corta y reconoce abiertamente que le gustan las dos tentadoras. Las ve una verdadera prueba de fuego y no duda en tontear y dejarse querer cada vez que tiene la oportunidad. Durante una de las fiestas, les dijo: “Por separado no, pero juntas me intimidáis”. Tras varios minutos de tonteo, se acordó de su novia por primera vez: “Sois mucha mujer para mí, que tengo novia”.