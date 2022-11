Samu, completamente hundido en la hoguera, al ver que Tania se ha besado con Hugo: “¿Cómo me puede fallar de esa manera?"

Samuel se enfrenta a las imágenes más duras para él: se entera de la infidelidad de Tania con Hufo

El canario se rompe por completo en la hoguera y asegura "que no se esperaba esto de ella"

El mal rato de Sandra Barneda al ver la tristeza de Samu en su hoguera: “No voy a ponerte más imágenes”

Samuel llevaba unos días hundido tras ver cómo está comportándose Tania en la otra villa con Hugo Paz y ahora, en la hoguera ha podido ver nuevas imágenes que le han hecho romperse por completo y es que ha visto el primer beso de su novia con Hugo.

La hoguera más dura de Samuel

El canario empezaba la hoguera sin “poder ni mirar” a la pantalla, momento en el que ha sido animado por sus compañeros. Las imágenes han empezado y en ellas ha podido ver el momento en el que Tania y Hugo entran en una zona donde las cámaras no pueden grabarles, y ahí no puede evitar romperse: “Eso no se puede hacer”.

“No sé ni cómo estoy, Sandra”, le dice a la presentadora, pero es que no puede evitar mostrar su dolor: “No me esperaba esto de ella, pero me siento culpable de todo esto. Por las cosas malas que hemos vivido”. Él no sabe realmente si hay sentimientos de Tania por Hugo, aún así asegura que quiere que ella sea feliz con quién sea: “Me duele que la persona que amo no haya pensado un poco en mí”.

El canario descubre la infidelidad de Tania

Pero esto no ha sido todo, el momento más duro que ha vivido ha sido al ver que Tania ha dado un paso más con su tentador y que se han dado un beso. incrédulo y sin saber muy bien qué hacer ni cómo actuar, ha dicho unas palabras sin casa entendérsele ante su llanto: “Quiero irme con mi familia, ¿cómo me puede fallar de esa manera? ¿Por qué? Si no me lo merezco, es muy duro”, ha entonado.

La reacción de Sandra Barneda