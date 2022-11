La primera en decirle que no entendía su actitud en la villa fue Marta Peñate. La colaboradora le dijo que si hubiese estado enamorado no le hubiera salido tontear con las solteras. En ese sentido, Mario echó balones fuera diciendo que había ido a 'La isla de las tentaciones' a ponerse a prueba y que "las solteras lo hicieron muy bien" .

Por otra parte, Mario ha visto imágenes inéditas de Carmen Saavedra hablando con sus compañeros y asegurando que no entendía los cambios de actitud del participante. En ese sentido, Mario reaccionaba sorprendido ante las declaraciones de sus amigos Andreu y Javi.

"Es normal que reaccione así porque veníamos de la 'Hoguera de confrontación' en la que ella además me vio en una actitud que jamás había visto. También he hecho autocrítica", aseguraba. Sin embargo, sus explicaciones no terminaron de convencer.