En Twitter, muchos espectadores han manifestado que no han entendido la actitud de Paola, que consideran que ha sido "demasiado dura" y "fría" con Andreu. Pero esas críticas no solo se han vertido públicamente, sino que también se las han hecho llegar a ella en los mensajes directos de su cuenta de Instagram, tal y como ella misma ha contado en sus stories, donde estalló: "Me parece muy fuerte que haya gente que me escriba para insultarme, para decirme de todo, están siendo súper injustas conmigo, no creo que me lo merezca".