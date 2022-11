Hugo Paz bromea con su titulación académica: "Soy ingeniero del amor"

Muchos espectadores de 'La isla de las tentaciones' no daban crédito a lo que veían sus ojos cuando leyeron el rótulo en el que se daba información acerca de Hugo Paz en sus declaraciones a cámara. En esos carteles se podía leer que es de Cádiz y que es ingeniero aeronáutico ; una información que despertó mucha curiosidad porque siempre habían visto al influencer trabajando en distintos programas de televisión como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Supervivientes', pero nunca hablando sobre su titulación académica.

"El meme de la noche", "No me lo esperaba", "No puede ser que una persona que dice 'cotufita' tenga un título para hacer aviones", fueron algunos comentarios que los espectadores escribieron en Twitter aquella noche. Pero hay algunos que siguen alucinados con esta información y han acudido al perfil del tentador favorito de Tania Deniz en Instagram para preguntarle cuál es realmente su titulación académica. El gaditano, que ya demostró tras la emisión de aquel rótulo que se había tomado con humor esas reacciones, ha decidido contestar con una broma.