La audiencia alucina al conocer la profesión de Hugo Paz: "Estáis descubriendo muchas cosas de mí"

Tania Deniz ha infringido las normas de 'La isla de las tentaciones' al acceder a la petición de su tentador favorito, Hugo Paz , de entrar al cuarto de baño juntos, donde no hay cámaras que puedan grabar lo que allí sucede. El gaditano se ha sentido muy mal al saber que le iban a poner una infracción a la novia de Samuel Chávez y le ha pedido perdón, además de contar su versión en un total en el que aparecía un rótulo en el que no solo aparecía su nombre y su lugar de residencia, sino también los estudios que cursó .

"El meme de la noche", "No me lo esperaba", "No puede ser que una persona que dice 'cotufita' tenga un título para hacer aviones", han comentado los espectadores en Twitter. Hugo Paz se ha tomado con humor la reacción de la audiencia y ha decidido bromear con el tema en sus historias de Instagram, donde ha recordado que hace unas semanas pensaban que era masajista porque siempre le decía a Tania si quería que le hiciera masajes o mimitos.