Sandra Barneda intercepta a Ana durante su huida: su conversación en plena madrugada

En plena madrugada, concretamente a las 3 de la mañana, la presentadora abandonaba su habitación mientras dormía para ayudar a la concursante. Ella le preguntaba a dónde iba y Ana se mantenía en sus intenciones en pleno llanto: “Me voy, no me esperaba que me hiciera eso. Es muy difícil, me quiero ir a mi casa. Yo aquí ya no pinto nada , me he llevado una decepción muy grande”.

Sandra intentaba calmarla y le ofrecía sentarse juntas para hablar. Ha sido entonces cuando Ana se ha abierto contándole a la presentadora lo que sentía mientras no podía parar de llorar: “Él sabía que yo estas cosas no las iba a aguantar. Me ha engañado, no me ha querido en todo este tiempo”. Sandra la invitaba entonces a reflexionar el porqué de los actos de Cristian: “No me quiere, si me hace eso es que no me quiere”, le respondía ella.