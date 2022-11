Cristian creía antes de participar en ‘La isla de las tentaciones’ que los celos de Ana eran infundados. Incluso la decía que estaba loca por pensar que sobrepasaba los límites con otras chicas cuando ella no estaba presente. Por eso decidieron participar en el programa, para corroborar que los dos estaban hechos el uno para el otro.

En la primera hoguera , Ana ya empezó a atisbar que no iba desencaminada con su novio, al menos viendo su comportamiento con las solteras desde que llegó a Villa Paraíso.

María de los Ángeles no es la única soltera en la que Cristian se ha fijado. También lo ha hecho en Jessica , a la que considera un demonio porque no hace más que tentarle.

Aunque la soltera negó que pasara nada entre ellos cuando la preguntaron, Cristian sí que le dio más detalles a Mario: “Hubo acercamiento. La situación era hardcore”. Eso sí, luego intentó aclarar lo ocurrido: “ Pero no la he liado ”.

Antes de que Cristian cayera en la tentación con María de los Ángeles, las solteras de Villa Paraíso ya sospechaban de que podía haberle sido infiel a su chica en el pasado. El novio de Ana les contó que había puesto los cuernos a sus anteriores novias, aunque no a la actual. Dicho esto, Carmen le respondió: “Se te nota que has mentido. Las personas que agachan la mirada hacia abajo mienten”.