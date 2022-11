Javi volvía a la villa y aguardaba impaciente la llegada del resto de los chicos. Cuando les vio aparecer por la puerta, se levantó del sofá como un resorte, aunque su primera reacción fue la de no querer saber qué habían visto de Claudia: “No me digáis nada, eh”. Samu y Mario le abrazaban. “¿Es muy malo, no? ¿Se acabó?”, preguntaba continuamente asustado.