Laura da un paso más con Adrián y comparten cama por primera vez: así ha sido su primera noche juntos

Por su parte, Laura comenta cómo se siente con Adrián , su tentador favorito y con el que ha sido infiel a Mario: “No sé si realmente en la hoguera sentía lo que me dijo y se le ha ido la olla”. El soltero se ha encargado de opinar sin tapujos: “Si verdaderamente hubiera sentido lo que te dijo no llega a la villa y la lía de esa forma”.

Fue entonces cuando la novia de Mario decidió tomar la decisión de dormir por primera vez con Adri, y así se lo contaba al equipo del programa: “Sé que es un chico que siempre me entiende y me respeta. Sigo avanzando pensando en mí, haciendo lo que me apetece”.